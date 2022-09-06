В Семее из-за риска пожаров запретили ходить в лес

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Жителям Абайской области и Семея запретили посещать природный резерват "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с аномальным повышением температуры воздуха до +38°С на территории гослесфонда Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В связи с чем въезд в лес и любая деятельность в лесу запрещена", - говорится в сообщении лесного хозяйства резервата.

Между тем, сотрудники ДЧС также просят местных жителей быть аккуратными на лесостепных и степных участках.

"Неосторожное обращение с огнем, применение автотракторной техники без искрогасителей, брошенный окурок или горящая спичка, бытовой мусор могут стать причиной загорания сухой травяной растительности, лесного хвойного покрова и перехода в верховой лесной пожар, который трудно остановить. Берегите природу! Берегите лес и его обитателей!" - отмечают спасатели.