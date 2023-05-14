В Семее хирурги спасли жизнь пациенту с опухолью мозга

Фото: Минздрав РК

Сорокапятилетнему жителю Семея поставили диагноз и сделали сложную операцию по удалению опухоли головного мозга за счёт средств системы медицинского страхования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на судороги. В своей поликлинике пациент был направлен на детальное обследование, по направлению он прошел компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

"Пациент был госпитализирован в отделение нейрохирургии БСМП Семея. После получения результатов КТ и МРТ было выявлено опухолевидное образование левой лобной доли. Далее мы провели предоперационную подготовку и под нейронавигационной системой BrainLab произвели костно-пластическую трепанацию черепа, удаление опухоли. После проведённой операции пациент чувствует себя хорошо, состояние стабильное", — отметил врач нейрохирург Толеугали Койшыбаев.

Напомним, что компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) с внедрением ОСМС стали еще более доступными для казахстанцев. Пациентам достаточно получить направление на обследование от своего участкового врача.

Сегодня любой застрахованный в ОСМС может получить дорогостоящие исследования КТ и МРТ бесплатно. Так, если до внедрения страховой медицины в 2019 году через поликлиники было оказано порядка 200 тысяч услуг КТ и МРТ, то в прошлом году казахстанцы прошли 1 миллион 400 тысяч сеансов, то есть в семь раз больше.

Также за счёт страховых средств доступно проведение высокотехнологичных, дорогостоящих обследований и операций, как и в случае с данным пациентом.