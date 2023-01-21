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ДЧС Алматы Сегодня, 17:24
166
Сегодня, 17:24
166
Фото: ДЧС Алматы

В семье алматинского пожарного родилась тройня

Караул пожарной части в Алматы в полном составе отправился в роддом подзравить коллегу с радостным событием. У старшего пожарного-спасателя  специализированной пожарной части №1 Бостандыкского района Еламана Дауенова родились тройняшки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Малышей назвали Амирхан, Алихан и Аяла. Счастливых маму и папу из роддома встречали с музыкальным сопровождением и аниматорами.

 

"26-летний новоиспечённый папа Еламан Дауенов  служит в государственной противопожарной службе семь лет.В прошлом году, во время январских событий, Еламан участвовал  в спасательных работах и тушении пожара в многоэтажном доме по улице Абая 34.  Тогда,  пожарные  под руководством начальника караула СПЧ-1 Армана Садуакаса  подверглись нападению бесчинствующей толпы. Не отступив, они  переоделись в гражданскую одежду и прорвались к горящему дому, эвакуировали жителей с верхних этажей, а также потушили пожар.  В  результате чего была спасена женщина 1939 года рождения и доставлена ими в больницу. Кроме того, по возвращению от мародеров  караул  отбил  двух девушек, которые могли быть подвергнуты  физическому насилию. Они были благополучно укрыты в расположении СПЧ-1", — рассказали в ДЧС.

За самоотверженность и отвагу,  проявленную во время январских событий, за оказанную поддержку во время чрезвычайного положения в стране  (защита имущества граждан),  Еламан Дауенов отмечен благодарственными письмами Акима города Алматы  и  Палаты предпринимателей.

"Когда я узнал, что у меня будет тройня, испытал шок, — рассказал  новоиспечённый отец. – Мы с женой и не думали о таком подарке судьбы. Конечно, сейчас волнуемся. Некоторые и с одним-то новорожденным управиться не могут, а тут сразу трое". 

Но, как говорит Еламан, будут помогать близкие, пока он сутки дежурит. 

Руководство ДЧС выделило отцу-герою материальную помощь, согласно действующему законодательству.

Всего за прошлый год, по данным ведомства, служба пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС Алматы осуществила около трёх тысяч выездов, из зон ЧС эвакуировано более 600,  спасено 154 человека,  24 из которых — дети.

Фото: ДЧС Алматы

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#тройня #Пожарные #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:24
166
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