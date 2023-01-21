В семье алматинского пожарного родилась тройня

Фото: ДЧС Алматы

Караул пожарной части в Алматы в полном составе отправился в роддом подзравить коллегу с радостным событием. У старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 Бостандыкского района Еламана Дауенова родились тройняшки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Малышей назвали Амирхан, Алихан и Аяла. Счастливых маму и папу из роддома встречали с музыкальным сопровождением и аниматорами.

"26-летний новоиспечённый папа Еламан Дауенов служит в государственной противопожарной службе семь лет.В прошлом году, во время январских событий, Еламан участвовал в спасательных работах и тушении пожара в многоэтажном доме по улице Абая 34. Тогда, пожарные под руководством начальника караула СПЧ-1 Армана Садуакаса подверглись нападению бесчинствующей толпы. Не отступив, они переоделись в гражданскую одежду и прорвались к горящему дому, эвакуировали жителей с верхних этажей, а также потушили пожар. В результате чего была спасена женщина 1939 года рождения и доставлена ими в больницу. Кроме того, по возвращению от мародеров караул отбил двух девушек, которые могли быть подвергнуты физическому насилию. Они были благополучно укрыты в расположении СПЧ-1", — рассказали в ДЧС.

За самоотверженность и отвагу, проявленную во время январских событий, за оказанную поддержку во время чрезвычайного положения в стране (защита имущества граждан), Еламан Дауенов отмечен благодарственными письмами Акима города Алматы и Палаты предпринимателей.

"Когда я узнал, что у меня будет тройня, испытал шок, — рассказал новоиспечённый отец. – Мы с женой и не думали о таком подарке судьбы. Конечно, сейчас волнуемся. Некоторые и с одним-то новорожденным управиться не могут, а тут сразу трое".

Но, как говорит Еламан, будут помогать близкие, пока он сутки дежурит.

Руководство ДЧС выделило отцу-герою материальную помощь, согласно действующему законодательству.

Всего за прошлый год, по данным ведомства, служба пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС Алматы осуществила около трёх тысяч выездов, из зон ЧС эвакуировано более 600, спасено 154 человека, 24 из которых — дети.

Фото: ДЧС Алматы