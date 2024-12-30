В селе Тасбастау Жамбылской области открыли современный медпункт
В нем есть все необходимое оборудование.
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
129Фото: Минздрав РК
В сельском округе Жетитобе Жуалынского района в рамках программы "Сильные регионы" состоялась торжественная церемония открытия медицинского объекта, рассчитанного на 15 посетителей, передаёт BaigeNews.kz.
В населённом пункте Тасбастау проживает 612 человек. Здание построено с целью обеспечения граждан доступной, качественной и своевременной первичной медицинской помощью.
Медицинское учреждение подключено к системе природного газа. Оно расположено в 18 километрах от районного центра и оснащено специальным оборудованием, необходимыми инструментами, а также электрическими печами с подогревом для комфортного обслуживания населения.
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