В сельском округе Жетитобе Жуалынского района в рамках программы "Сильные регионы" состоялась торжественная церемония открытия медицинского объекта, рассчитанного на 15 посетителей, передаёт BaigeNews.kz.

В населённом пункте Тасбастау проживает 612 человек. Здание построено с целью обеспечения граждан доступной, качественной и своевременной первичной медицинской помощью.

Медицинское учреждение подключено к системе природного газа. Оно расположено в 18 километрах от районного центра и оснащено специальным оборудованием, необходимыми инструментами, а также электрическими печами с подогревом для комфортного обслуживания населения.