В селе Талдыколь Махамбетского района ситуация с паводком стабилизировалась

По словам акима Бейбарысского сельского округа Сеилбека Зулкашева, ситуация в селе Талдыколь на сегодня стабильная, уровень воды в реке начал снижаться. В течение дня эвакуированные жители вернутся в населенный пункт.

"На момент эвакуации большая часть жителей села была размещена в общежитии на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. В настоящее время часть жителей вернулась в село. Поскольку основной подъездной путь был размыт водой, для сообщения была организована перевозка на лодках.

Контроль за внутренним общественным порядком в селе обеспечивали сотрудники полиции. Кроме того, ведется круглосуточное дежурство, у защитных дамб, где дежурят местные жители", - рассказал аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулкашев.