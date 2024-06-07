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В селе Талдыколь Махамбетского района ситуация с паводком стабилизировалась

Сегодня, 11:57
АВТОР
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В селе Талдыколь Махамбетского района ситуация с паводком стабилизировалась Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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По словам акима Бейбарысского сельского округа Сеилбека Зулкашева, ситуация в селе Талдыколь на сегодня стабильная, уровень воды в реке начал снижаться. В течение дня эвакуированные жители вернутся в населенный пункт.

"На момент эвакуации большая часть жителей села была размещена в общежитии на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. В настоящее время часть жителей вернулась в село. Поскольку основной подъездной путь был размыт водой, для сообщения была организована перевозка на лодках.
 Контроль за внутренним общественным порядком в селе обеспечивали сотрудники полиции. Кроме того, ведется круглосуточное дежурство, у защитных дамб, где дежурят местные жители", - рассказал аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулкашев.

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