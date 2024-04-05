В селе Талапкер под Астаной восстановили проран искусственного канала

В селе Талапкер под Астаной произошёл проран искусственного канала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это произошло в результате прихода большого объёма талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов.

"Силами сотрудников ДЧС и МИО в течении 30 минут проран восстановлен, производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий", – сообщили в МЧС.