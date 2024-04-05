  • 5 Апреля, 09:28
  • BAIGENEWS

В селе Талапкер под Астаной восстановили проран искусственного канала

Сегодня, 08:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: МЧС РК

В селе Талапкер под Астаной произошёл проран искусственного канала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это произошло в результате прихода большого объёма талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов. 

"Силами сотрудников ДЧС и МИО в течении 30 минут проран восстановлен, производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий", – сообщили в МЧС.   

 

 

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