В селе Талапкер под Астаной восстановили проран искусственного канала
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
134Фото: МЧС РК
В селе Талапкер под Астаной произошёл проран искусственного канала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Это произошло в результате прихода большого объёма талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов.
"Силами сотрудников ДЧС и МИО в течении 30 минут проран восстановлен, производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий", – сообщили в МЧС.