В селе Сарайшык Атырауской области начались археологические работы

В селе Сарайшык удалось сохранить археологические раскопки от паводка, сообщает Оперативный штаб по ЧС, передаёт BaigeNews.

В настоящее время на историческом месте уже начаты археологические раскопки.

"На берегу реки Жайык уже ведутся раскопки. В археологических работах принимают участие 18 студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, 22 студента Западно-Казахстанского областного университета, 3 археолога из Музея Сарайшык. Раскопки продлятся до июля", - рассказала аким Сарайшыкского сельского округа Жанат Кенжегалиева.

Напомним, что по Сарайшыкскому сельскому округу было возведено 13,6 км защитных дамб.