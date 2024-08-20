В селе Коянды строят обводной канал для предупреждения паводка

В селе Коянды под Астаной строят обводной канал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Это решение позволит отводить до 70% талых и полевых вод из лесостепного массива в Кояндинское водохранилище, тем самым снижая риск затоплений в период весеннего паводка.

"По инициативе акима области в рамках социальной ответственности бизнеса водоотводной канал вокруг территории населенного пункта строит ТОО "QazaqCityStroy". На данный момент выполнено порядка 1 км работ, а именно геодезические работы, устройство русла и выемка грунта. Задействовано 15 единиц техники и порядка 20 человек", – сообщили в акимате региона.

К слову, в Целиноградском районе проведен анализ паводкового периода, в результате которого были определены 27 населённых пунктов, входящих в зону риска при паводке. Всего по области запланировано проведение 345 превентивных мероприятий, включая 32 мероприятия по Целиноградскому району: устройство и укрепление защитных валов, установка водопропускных устройств, обустройство водопропускных каналов и другие меры.



