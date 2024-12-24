Аким области Асхат Шахаров в рамках поездки в Мартукский район ознакомился с работой нового медпункта, открытого в селе Байторысай, передает BaigeNews.kz.

Здание для медицинского учреждения построили в этом году. ТОО "Стройком+Сервиc" в октябре сдало объект.

Главный врач Мартукской районной больницы Нурсейит Кишкентаев рассказал, что в новом медицинском учреждении работают фельдшер и санитарка. Здесь открыты приемное отделение, процедурная, фильтр и физиотерапевтический кабинет. Медпункт рассчитан на 20 посещений в день.

В этом году новый медпункт был открыт также в селе Аккайын и в будущем такое же медучреждение планируют открыть в Сарыжаре.

"Открытие нового медпункта в Байторысае, где проживает 413 человек, стало важным событием для жителей, так как ранее существовавшее медицинское учреждение не соответствовало современным стандартам. Теперь сельчане, включая школьников, пенсионеров, беременных женщин и маленьких детей, смогут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ежегодно в селе рождается по 7–8 детей, и новый медпункт позволит обеспечить своевременную медицинскую поддержку каждой семье", - отметил Нурсейит Кишкентаев.

Фельдшером в медпункте работает Дастан Альжан. После окончания в 2005 году медколледжа молодой специалист приехал в Мартукский район. Около десяти лет проработал в Мартукской райбольнице, потом в других селах. Сейчас возглавил медпункт в Байторысае.

"Сегодня в селах проводят флюрографию и разные виды скрининга. Спектр медицинского обследования населения расширен. На месте оказывается вся необходимая помощь беременным женщинам, маленьким детям. Для медучреждений закупается современное оборудование. Все это существенно облегчает доступ сельчан к медицинской помощи и укрепляет здоровье населения", - говорит Дастан Альжан.

Аким области оценил качество построенного объекта, отметив, что открытие таких медпунктов играет важную роль в улучшении медицинской инфраструктуры в сельской местности.

"Строительство медицинского пункта в Байторысае велось в рамках национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе", инициированного Президентом Казахстана. Эта программа по повышению качества жизни сельских жителей. В ее рамках по области было открыто 11 медпунктов. В течение трех следующих лет мы планируем построить еще 21 медпункт в селах. Сегодня медицинские учреждения в районе оснащены современным оборудованием: для них закуплены инкубаторы для новорожденных, кардиотокографы, лапароскопические аппараты, кольпоскопы и многое другое. В этом году приобретено два медицинских автомобиля для обеспечения выездных услуг. Развитие здравоохранения идет рука об руку с улучшением инфраструктуры села: решаются вопросы с дорогами и газоснабжением, создаются условия, которые делают жизнь в сельской местности комфортной", - подчеркнул глава региона.

Аким также отметил, что решается вопрос дефицита медицинских кадров на селе. В поддержку молодым специалистам предусмотрены грантовые программы для обучения и повышения их квалификации.

Фото: Акимат Актюбинской области.