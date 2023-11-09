В секторе Газа погибли 92 сотрудника ООН - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта погибло 92 сотрудника возглавляемой им международной организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Вы можете себе представить, что значит управлять организацией, которая потеряла 92 коллег на месте (конфликта в секторе Газа)? Это, должен вам сказать, очень сложно", — сказал Гутерриш в интервью агентству Reuters.

Генсек ООН подчеркнул, что число погибших мирных жителей в анклаве показывает, что с военной операцией Израиля "явно что-то не так", что негативно влияет и на мировое мнение об израильских властях.

По меньшей мере 70% жителей сектора Газа покинули свои дома после начала эскалации конфликта. Такие данные ранее привело Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее кореспондент BaigeNews.kz выслушала историю алматинки Ирины Эль-Султан, которая вместе с мужем и дочерью сейчас находится в местности Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

По словам женщины, все эти дни не прекращаются интенсивные обстрелы побережья, где и расположена школа ООН. В ней укрываются около 10 тысяч человек. Отсутствие воды, голод, антисанитария и страх, что начнётся обстрел — в таких условиях здесь живут люди.

Семья выехала из Казахстана 4 октября и должна была вернуться обратно 30 октября. Все это время их родственники и друзья пишут обращения к властям страны с просьбой оказать содействие и эвакуировать на родину.

По данным МИД РК, озвученным 6 ноября, в секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана. Вместе с членами семей их 161 человек. Около трети из них не подпадают под эвакуацию в силу требований со стороны египетских и израильских властей.