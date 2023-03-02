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  • В Щучинске нашли пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны
polisia.kz Сегодня, 14:18
244
Сегодня, 14:18
244
Фото: polisia.kz

В Щучинске нашли пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны

Сотрудники криминальной полиции обнаружили пистолет-пулемёт Шпагина в доме 58-летнего жителя Щучинска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как сообщили в МВД, ППШ калибра 7,62 был выпущен в 1944 году и является самым массовым автоматом в 1941-1945 годах.

Акмолинец рассказал, что раритетное оружие нашёл в прошлом месяце на территории бывшего пункта приёма металла.

"Факт незаконного хранения оружия зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 287 УК РК. При проверке установлено, что оружие в базе данных по учётам "Зарегистрированное оружие" и "криминальное оружие" не значится", — говорится в сообщении.

Назначена баллистическая экспертиза. Расследование продолжается.

Отметим, что пистолет-пулемёт Шпагина, также как и танк Т-34 и гвардейский миномёт "Катюша", стал одним из символов победы в Великой Отечественной войне. Фронтовики иронически называли его "папаша".

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#оружие #Щучинск #ВОВ
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:18
244
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