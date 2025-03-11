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В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США

Сегодня, 14:45
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скриншот из видео Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: скриншот из видео

В городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию войны с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД Украины.

"В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении МИД Украины.

В сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram опубликовано видео, на котором украинская делегация, включая главу ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Павла Палису, главу МИД Андрея Сибигу и главу Минобороны Рустема Умерова, заходит в переговорный зал.

Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

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