  • 3 Мая, 09:37
  • BAIGENEWS

В Сатпаеве спасатели эвакуировали троих человек из горящей квартиры

Причины возгорания устанавливаются.

Сегодня, 08:03
АВТОР
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иллюстрация МЧС Сегодня, 08:03
Сегодня, 08:03
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Фото: иллюстрация МЧС

В Сатпаеве из квартиры, охваченной огнём, спасатели эвакуировали троих человек, в том числе ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, накануне на улице Улытауская в четырёхэтажном жилом доме произошёл пожар в квартире на третьем этаже.

"Сотрудники службы пожаротушения с помощью трёхколенной лестницы проникли в горящую квартиру через балкон. В ходе спасательной операции были эвакуированы три человека, в том числе один ребёнок", — уточнили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован в течение 25 минут с момента поступления вызова. Причины возгорания устанавливаются.

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