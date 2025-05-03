В Сатпаеве спасатели эвакуировали троих человек из горящей квартиры
Причины возгорания устанавливаются.
Сегодня, 08:03
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Сегодня, 08:03Сегодня, 08:03
125Фото: иллюстрация МЧС
В Сатпаеве из квартиры, охваченной огнём, спасатели эвакуировали троих человек, в том числе ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, накануне на улице Улытауская в четырёхэтажном жилом доме произошёл пожар в квартире на третьем этаже.
"Сотрудники службы пожаротушения с помощью трёхколенной лестницы проникли в горящую квартиру через балкон. В ходе спасательной операции были эвакуированы три человека, в том числе один ребёнок", — уточнили в ведомстве.
Пожар был ликвидирован в течение 25 минут с момента поступления вызова. Причины возгорания устанавливаются.
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