В Сарани не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным

Аким города Сарань в Карагандинской области спустя шесть часов после объявления о запуске новой теплоцентрали, сообщил, что в городе возвращаются к старым локальным котельным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.

"Для их запуска, вы знаете, требуется небольшой промежуток времени. Мы постараемся максимально быстро их отработать. На сегодняшний день подготовим шесть теплоисточников, все они войдут в режим, еще раз приносим свои извинения", - сказал аким Сарани Еркин Баулыков.

Он так же отметил, что в соцобъекты тепло удалось подать 1 октября. Жителям, которые в этом году были подключены к центральной котельной, будет проведен перерасчет по счетам за электроэнергию.

По данным сайтов прогнозов погоды, сейчас в Сарани -5С.