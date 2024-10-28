В Сарани наказали ответственных за подачу тепла
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Аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор. Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ – строгий выговор. Всем ещё раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жёсткая оценка и определена степень ответственности", – сказал глава региона.
Аким Сарани доложил о ситуации с отоплением в городе. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.
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