В Санкт-Петербурге умер оставленный на 2 часа младенец

Четырехмесячная девочка умерла в Санкт-Петербурге, ее родители процессуально задержаны, передаёт BaigeNews со ссылкой на fontanka.ru.

Мертвого младенца обнаружили накануне вечером. Приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть. Полиция установила, что мама и папа оставили своего ребенка без присмотра на два часа. Труп направлен в морг, с места изъята видеоняня. 30-летняя мать и ее 36-летний муж были в состоянии алкогольного опьянения, в отношении обоих составили протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.