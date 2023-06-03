В Санкт-Петербурге столкнулись 12 автомобилей

Фото: Официальный Telegram-канал Прокуратуры Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек", — говорится в сообщении, позже уточнив, что столкнулись 13 автомобилей, госпитализировали 11 человек.

Информация о происшествии во Фрунзенском районе поступила 3 июня в 08:43. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили, что в ДТП попали шесть автомобилей, пострадали семь человек.

"По предварительным данным в ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей 2006 и 2016 годов рождения. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии", — сообщили в ведомстве.

Экстренные службы деблокировали часть пострадавших с помощью гидравлического инструмента.

Позже пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщила, что госпитализировали 12 человек.

"В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 12 человек: 4 - в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (один человек в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, один - в состоянии средней степени тяжести), 2 — в больницу №26 в тяжелом состоянии, 4 — в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести. Два ребенка 6 и 16 лет доставлены в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Полиция начала проверку по факту аварии. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля Iveco, который выехал на полосу встречного движения.

В пресс-службе прокуратуры города предварительной причиной аварии назвали выезд грузового автомобиля на встречную полосу.