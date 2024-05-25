В Санкт-Петербурге мужчина забаррикадировался у себя дома и открыл стрельбу по полицейским
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Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в квартире в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в доме на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире.
"Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован", — говорится в заявлении пресс-службы Северо-Западного управления Росгвардии.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что этот мужчина — многократно судимый рецидивист. Сначала он ранил человека, а затем забаррикадировался в квартире, откуда открыл стрельбу. На месте происшествия нашли два обреза и два пистолета.
"Скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", — добавил парламентарий.
Как заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, речь идет о 59-летнем Лечи Алханове, который, по предварительным данным, не раз проходил лечение в медучреждениях для психически нездоровых людей. Помимо этого, у него есть и другие тяжелые заболевания.
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