В Санкт-Петербурге мужчина забаррикадировался у себя дома и открыл стрельбу по полицейским

Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в квартире в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в доме на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире.

"Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован", — говорится в заявлении пресс-службы Северо-Западного управления Росгвардии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что этот мужчина — многократно судимый рецидивист. Сначала он ранил человека, а затем забаррикадировался в квартире, откуда открыл стрельбу. На месте происшествия нашли два обреза и два пистолета.

"Скончался через 30-40 минут после проведения операции. Он не был застрелен, а вероятнее всего получил тяжелые контузии", — добавил парламентарий.

Как заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, речь идет о 59-летнем Лечи Алханове, который, по предварительным данным, не раз проходил лечение в медучреждениях для психически нездоровых людей. Помимо этого, у него есть и другие тяжелые заболевания.