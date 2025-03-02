В мятежном грузинском регионе Абхазия "президентом" самопровозглашенной "республики" избран Бадра Гунба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В результате повторных "выборов" он получил 54,73 процента голосов, сообщил избирком Абхазии в воскресенье, 2 марта. Гунба с ноября прошлого года по январь нынешнего исполнял обязанности "главы государства". До этого он был "вице-президентом".

Соперник Гунбы - Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов. Ардзинба с 2015 по 2020 год был "вице-премьером" и "министром экономики" Абхазии. В 2020-м он основал республиканскую общественную организацию (РОО - в силу абхазского законодательства легче создать ее, чем политическую партию) "Абхазское народное движение".

Явка избирателей превысила 70 процентов, уточнили в абхазском избиркоме.

Выборы "президента" Абхазии были назначены после того, как в ноябре предыдущий глава сепаратистского региона Аслан Бжания на фоне протестов досрочно покинул пост.

Первый тур прошел 15 февраля, в нем, кроме Гунбы и Ардзинбы, участвовали еще три кандидата - бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц, бывший председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Накануне прошел второй тур голосования.

Напомним, Евросоз отказался признавать выборы в Абхазии, заявив, что считают её частью Грузии.