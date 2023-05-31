В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса

Фото: euronews.com

На борту самолёта бразильского пастора полицейские обнаружили 290 килограммов марихуаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Произошло это в Бразилии. Сообщается, что воздушное судно принадлежит местной протестантской церкви.

"Самолет использовал бывший депутат парламента Жозуэ Бенгтсон, который также возглавляет местную общину так называемой Церкви четырёхстороннего Евангелия. Полиция арестовала человека, который, как сообщается, пытался скрыться с места событий", - сообщило СМИ.

Экс-депутат пытался скрыться от полиции.