По данным из соцсетей, до ножевых ранений между иностранцем и местным жителем произошел словесный конфликт, передаёт BaigeNews.kz.

"Выяснилось, пока водитель автомобиля Nissan находился внутри заправки, его пассажир — зять — вышел на улицу и вступил в разговор с охранником. Затем он начал конфликт с мотоциклистом — гражданином России. По словам очевидцев, между ними завязалась словесная перепалка. Пассажир попытался объяснить свою позицию и, по всей видимости, был недоволен поведением мотоциклиста. Не сумев урегулировать конфликт словами, он достал нож и дважды ударил мотоциклиста в область живота", - говорится в распространяемой публикации.

Особо подчеркивается, что нападавший скрылся с места преступления, сев в машину, в салоне которой находились женщина, дети и бабушка.

Ранее сообщалось, что по факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.