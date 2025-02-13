Первый звонок о заложенной в учебном заведении бомбе поступил в 10.45. Директор заявила, что позвонил неизвестный человек, который сообщил, что школа полностью заминирована, и даёт 20 минут на эвакуацию детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования области.

Согласно алгоритму об этом сразу было сообщено в 102. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали эвакуацию учащихся.

После поступили звонки в школу-лицей им. А. Шамкенова, в школы № 6, 29, 17, 18. Все они получили указания эвакуировать детей и с учётом погодных условий не держать детей на улице, а перевести обучение на дистанционный формат.

Все учебные заведения действовали по утверждённому алгоритму - при поступлении звонков незамедлительно сообщили по номеру 102.

Вопрос находится на контроле управления образования Павлодарской области.