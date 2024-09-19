В ряде регионов задержаны молодежные группировки

Более 20 молодежных группировок, занимавшихся вымогательствами, задержаны полицейскими страны, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел особое внимание уделяет выявлению и предупреждению вымогательств среди молодежи. В текущем году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано свыше 400 случаев вымогательств, из которых 39 совершено в школах и колледжах.

Проведено около 60 тысяч профилактических мероприятий в учебных заведениях, где обсуждались подростковые проблемы, связанные с шантажом, буллингом и насилием, которые могут иметь непоправимые последствия.

Также были проведены анонимные анкетирования в школах и колледжах, в ходе которых выявлено более 50 фактов возможных вымогательств среди учащихся. По всем случаям проводятся проверки. Своевременное реагирование и пресечение подобных фактов способствует предупреждению подростковой преступности.

С начала года пресечена деятельность 23 молодежных группировок, занимающихся вымогательствами.

Так, в сентябре в городе Актобе сотрудниками УБОП “с поличным” задержан несовершеннолетний студент колледжа, который, применяя угрозы и насилие, вымогал 50 тысяч тенге у 15-летнего подростка. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.

В Жамбылской области подросток, шантажируя распространением личных данных, вымогал деньги у своих сверстников. Зарегистрировано 8 таких фактов, уголовное дело направлено в суд.

В Петропавловске сотрудниками УБОП задержаны участники молодежной группы, которые, применяя насилие и угрозы, заставляли потерпевших оформлять денежные займы, которые затем обналичивали. Подозреваемые арестованы.

Напоминаем, что уголовная ответственность за этот вид преступления наступает с 14 лет. Вопросы профилактики преступлений среди несовершеннолетних находятся на постоянном контроле.



