  • 25 Июня, 21:32
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В ряде регионов Казахстана в июле прогнозируют засуху

Сегодня, 20:37
АВТОР
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pixabay Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
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Фото: pixabay

В июле в ряде регионов Казахстана прогнозируется засуха. Об этом в СЦК сообщил директор "Казгидромета" Серик Саиров, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитывая фактически сложившиеся погодные условия и прогноз на ближайший месяц ожидается атмосферная засуха в ряде регионов Казахстана", - сказал Серик Саиров.

В том числе:

  • в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области; 
  • в Айтекебиском, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;
  • в Шетском районе Карагандинской области;
  • в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;
  • в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;
  • в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;
  • в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;
  • в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;
  • в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
  • и на преобладающей территории Атырауской области.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и Степногроске.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

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