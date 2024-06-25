В ряде регионов Казахстана в июле прогнозируют засуху
Сегодня, 20:37
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Сегодня, 20:37Сегодня, 20:37
79Фото: pixabay
В июле в ряде регионов Казахстана прогнозируется засуха. Об этом в СЦК сообщил директор "Казгидромета" Серик Саиров, передаёт BaigeNews.kz.
"Учитывая фактически сложившиеся погодные условия и прогноз на ближайший месяц ожидается атмосферная засуха в ряде регионов Казахстана", - сказал Серик Саиров.
В том числе:
- в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
- в Айтекебиском, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;
- в Шетском районе Карагандинской области;
- в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;
- в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;
- в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;
- в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;
- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
- и на преобладающей территории Атырауской области.
Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и Степногроске.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
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