В ряде регионов Казахстана в июле прогнозируют засуху

В июле в ряде регионов Казахстана прогнозируется засуха. Об этом в СЦК сообщил директор "Казгидромета" Серик Саиров, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитывая фактически сложившиеся погодные условия и прогноз на ближайший месяц ожидается атмосферная засуха в ряде регионов Казахстана", - сказал Серик Саиров.

В том числе:

в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;

в Айтекебиском, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;

в Шетском районе Карагандинской области;

в Улытауском и Жанааркинском районах Улытауской области;

в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;

в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;

в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;

в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;

в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;

и на преобладающей территории Атырауской области.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и Степногроске.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.