В Румынии стартовал первый тур президентских выборов. За высший пост в стране борются 11 кандидатов, среди которых как представители партий, так и независимые политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Для победы уже в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, иначе состоится второй тур — он запланирован на 18 мая.

В списках — почти 18 миллионов избирателей, открыто около 19 тысяч участков, в том числе и за границей, где голосование началось ещё 3 мая и продлится три дня. В числе фаворитов — националист Джордже Симион, бывший премьер Виктор Понта, генеральный мэр Бухареста Никушор Дан, экс-глава либералов Крин Антонеску и журналистка Елена Ласкони.

Эти выборы стали повторными — прежние, прошедшие в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом. Тогда в первом туре лидировал кандидат-националист Кэлин Джорджеску, однако его кампания была признана незаконно профинансированной, а выборы — сорванными из-за хакерских атак и обвинений во вмешательстве извне. Это решение вызвало резонанс в стране и за её пределами. Сотни протестующих до сих пор выходят на акции с лозунгом "Отдайте второй тур!".

Власти Румынии приняли дополнительные меры для защиты выборов, усилили контроль за агитацией и финансами кандидатов, ограничили распространение информации в соцсетях и инициировали уголовные дела против окружения Джорджеску. Сам он оказался под следствием и не участвует в гонке.

Президентские полномочия временно исполняет бывший спикер Сената Илие Боложану — прежний глава государства Клаус Йоханнис завершил срок в условиях политического кризиса. На фоне нестабильной ситуации и кризиса доверия к власти предстоящий второй тур, по мнению аналитиков, может стать крайне напряжённым.