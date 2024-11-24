В Румынии проходят президентские выборы

В Румынии проходят голосования на выборах президента страны, в которых участвуют 13 кандидатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Но, судя по последним социологическим опросам, ни один из них не наберет необходимого числа голосов для победы в первом туре.

Фаворит первого тура — действующий премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку, которому опросы предсказывают до 25% голосов избирателей.

Чолаку заявил, что у него есть "четкий план по созданию более развитой Румынии, которая никого не оставит позади, внутренний план, основанный на экономическом росте и инвестициях, и план по укреплению влияния и авторитета Румынии за рубежом" (цитата по EuroNews). Он также назвал "политическими экстремистами" политиков, недовольных членством страны в ЕС и НАТО, и заявил, что они должны быть "политически изолированы".

Его главный конкурент — лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион - за него, по данным опросов, были готовы проголосовать 19%.

Как пишет агентство AFP, популярность Симиона резко выросла на фоне рекордной инфляции в Румынии (10% в прошлом году).

Лидер AUR также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы. Официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну, Украина также объявила его персоной нон грата.

Среди других кандидатов — глава партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

8 декабря, если потребуется, состоится второй тур президентских выборов.