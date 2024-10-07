В руководстве Казахстанской федерации бокса произошли изменения
Сегодня, 20:51
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Сегодня, 20:51Сегодня, 20:51
140Фото: pxhere.com
В Казахстанской федерации бокса сообщили об изменениях в руководящем составе, передаёт BaigeNews.kz.
"Жалгас Тукешов освобождён от должности первого вице-президента Казахстанской федерации бокса. Желаем ему успехов в дальнейшем!" - говорится в сообщении на странице федерации в Instagram.
Ранее пресс-служба Казахстанской федерации бокса представила обновлённый тренерский штаб мужской сборной.