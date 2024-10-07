В руководстве Казахстанской федерации бокса произошли изменения

В Казахстанской федерации бокса сообщили об изменениях в руководящем составе, передаёт BaigeNews.kz.

"Жалгас Тукешов освобождён от должности первого вице-президента Казахстанской федерации бокса. Желаем ему успехов в дальнейшем!" - говорится в сообщении на странице федерации в Instagram.

Ранее пресс-служба Казахстанской федерации бокса представила обновлённый тренерский штаб мужской сборной.