  • 7 Октября, 21:39
  • BAIGENEWS

В руководстве Казахстанской федерации бокса произошли изменения

Сегодня, 20:51
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:51
Сегодня, 20:51
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Фото: pxhere.com

В Казахстанской федерации бокса сообщили об изменениях в руководящем составе, передаёт BaigeNews.kz.

"Жалгас Тукешов освобождён от должности первого вице-президента Казахстанской федерации бокса. Желаем ему успехов в дальнейшем!" - говорится в сообщении на странице федерации в Instagram.

Ранее пресс-служба Казахстанской федерации бокса представила обновлённый тренерский штаб мужской сборной.

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