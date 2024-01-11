В Рудном таксист врезался в полицейское авто, спасаясь от грабителя

В Костанае полицейские по "горячим следам" задержали мужчину, который угрожал ножом таксисту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

В ночь с 6 на 7-е января двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. При въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги и довезти их до другого населённого пункта.

Таксист увидел служебный автомобиль полицейских, и, чтобы привлечь внимание стражей порядка, совершил столкновение с ним.

"Воспользовавшись ситуацией, он убежал на безопасное расстояние. В это время подозреваемый попытался скрыться с места, но его задержали патрульные. Он водворён в изолятор временного содержания. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет", — рассказали в ДП Костанайской области.

Начато досудебное расследование по факту "Покушение на грабеж". В ведомстве отметили, что в результате столкновения никто не пострадал. Служебному автомобилю причинён незначительный материальный ущерб.