В Рудном после аварии восстановили подачу тепла

В акимате Рудного сообщили, что после двух случаев повреждения теплотрасс восстановлена подача тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию городских властей.

"Подача тепла полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее в акимате Рудного обещали, что возобновят теплоснабжение к 12:00.

На устранении аварии было задействовано 11 человек и три единицы техники.