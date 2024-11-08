В Рудном после аварии восстановили подачу тепла
Сегодня, 11:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
60Фото: pixabay.com
В акимате Рудного сообщили, что после двух случаев повреждения теплотрасс восстановлена подача тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию городских властей.
"Подача тепла полностью восстановлена", - говорится в сообщении.
Ранее в акимате Рудного обещали, что возобновят теплоснабжение к 12:00.
На устранении аварии было задействовано 11 человек и три единицы техники.