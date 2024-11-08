  • 8 Ноября, 11:44
  • BAIGENEWS

В Рудном после аварии восстановили подачу тепла

Сегодня, 11:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: pixabay.com

В акимате Рудного сообщили, что после двух случаев повреждения теплотрасс восстановлена подача тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию городских властей.

"Подача тепла полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее в акимате Рудного обещали, что возобновят теплоснабжение к 12:00.

На устранении аварии было задействовано 11 человек и три единицы техники.

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