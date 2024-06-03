В Рудном 21 семья очередников получили квартиры

1 июня в городе Рудном состоялось торжественное открытие и вручение ключей трехэтажного 21-квартирного жилого комплекса "Сабыр", передаёт BaigeNews. В мероприятии приняли участие аким Костанайской области Аксакалов Кумар Иргебаевич и аким города Рудного Ионенко Виктор Николаевич. Аким области Кумар Иргебаевич, прибывший с рабочим визитом в Рудный, торжественно вручил ключи новым собственникам квартир.

"Уважаемые жители города, сегодня для всех нас счастливое событие, так как вы стали обладателями своих квартир. Думаю, вы согласны с тем, что одна из заветных мечт каждого приобрести собственное жилье. Поздравляю Вас с этим событием! Стоит отметить, что на территории области, в том числе и в городе Рудном, активно решаются вопросы обеспечения жильем населения. До конца этого года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще 6 многоквартирных домов, где очередники также получат квартиры. Помимо этого, в городе ведутся работы по ремонту инженерных сетей. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы сделать город Рудный более комфортным для проживания", - сказал аким области Кумар Иргебаевич.

ЖК был сдан в благоустроенном виде, во дворе дома есть безопасная детская площадка, собственная парковка и озеленение. Квартиры были сданы с ремнтом и обставленным санузлом. Площадь однокомнатных квартир составляет 38 квадратных метров, двухкомнатные - от 56 квадратных метров до 80 квадратных метров, а трехкомнатные - 84 квадратных метра. Ключи от квартир получили граждане, состоящие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда. Среди них были представители уязвимых слоев населения, многодетные семьи и выпускники детских домов.

"Мы стояли в очереди на жилье с января 2021 года. Я многодетная мама, у меня четверо детей. У нас никогда не было своего дома, мы всегда снимали жилье в аренду. Сегодня я просто счастлива, если честно, я все еще не верю, что стала обладательницой трехкомнатной квартиры. Я благодарю госсударство и местные исполнительные органы за поддержку. Сам ЖК и квартира нам очень понравились. Дети вообще довольные, уже сейчас бегают играют в такой просторной квартире. Теперь планируем поскорее переехать", - говорит многодетная мама Айжаркын Сариева.

Помимо этого, в ходе рабочей поездки аким области Кумар Иргебаевич посетил и ознакомился с ходом строительства нового ЖК "Аят". Это шестиэтажный жилой комплекс комфорт класса в центре города Рудный, в котором будут 120 квартир. По эскизному проекту ЖК будет полностью благоустроен, а во дворе будет десткая площадка, парковка, круглосуточное наблюдение и зона отдыха.

Главным подрядчиком и застройщиком данных объектов выступает компания "QC Holding", работающая на рынке с 2006 года. Последние годы "QC Holding" занимается реконструкцией старых домов в городе Рудный и строительством новых жилых комплексов, которые дарят городу новое дыхание.