В России запущена замена Instagram

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В России официально представили социальную сеть Looky с автоматическим переносом профиля из Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vc.ru.

По словам создателей, инвестиции в проект уже превысили 160 миллионов рублей.

Среди преимуществ соцсети разработчики называют перенос в Looky профилей, постов и подписок из Instagam в "один клик". Посты, которые пользователь будет постить в Instagam после переноса, будут дублироваться в Looky, но в обратную сторону это не работает.

В соцсети есть все основные функции Instagram, заявили разработчики: публикация постов, лайки и рекомендации, "Истории", фильтры, встроенный мессенджер и так далее. Среди новых функций — сортировка постов по тематическим папкам и публикация внешних ссылок в постах.

Кроме того, в Looky есть донаты и встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT: за публикации, привлечение новых подписчиков и другие действия пользователи получают виртуальные награды — Looks (луксы), которые можно коллекционировать и обменивать на подарки, получать доступ к дополнительным фичам.

Приложение доступно в App Store, Google Play и App Gallery.