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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:32
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Сегодня, 03:32
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В России выявлены первые заболевшие новым подвариантом коронавируса

В России выявлены первые случаи заражения подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роспотребнадзор.

"По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время "Арктур" не отличается высокой патогенностью – заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в лёгкой форме", — сообщили в ведомстве.

В России не будут вводить противоэпидемические ограничения в связи с выявлением нового субварианта коронавируса.

СМИ сообщали о быстром распространении в Индии нового штамма коронавируса под названием "Арктур". Врачи говорят о росте заболеваемости среди детей.

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Сегодня, 03:32
240
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