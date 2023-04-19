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Сегодня, 03:32
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240Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В России выявлены первые заболевшие новым подвариантом коронавируса
В России выявлены первые случаи заражения подвариантом коронавируса XBB 1.16, получившим название "Арктур", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роспотребнадзор.
"По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время "Арктур" не отличается высокой патогенностью – заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в лёгкой форме", — сообщили в ведомстве.
В России не будут вводить противоэпидемические ограничения в связи с выявлением нового субварианта коронавируса.
СМИ сообщали о быстром распространении в Индии нового штамма коронавируса под названием "Арктур". Врачи говорят о росте заболеваемости среди детей.
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