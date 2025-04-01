1 апреля 2025 года вошел в историю российской журналистики как день, когда был опубликован первый в стране номер газеты, полностью созданный искусственным интеллектом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БезФормата.

Эксперимент, проведенный редакцией "Краснодарских известий", стал настоящим знаковым событием и серьезным шагом в будущее медиаиндустрии.

Изначально планировалось, что это будет всего лишь первоапрельская шутка - легкая и забавная попытка поиграть с технологиями. Но, как это часто бывает, идея быстро перерастала в нечто гораздо более масштабное. Уже через несколько месяцев стало понятно: искусственный интеллект способен справиться с большей частью работы, и редакция приняла решение реализовать настоящий эксперимент.

Если два года назад подобный выпуск казался фантастикой, а год назад потребовал бы множества правок и доработок, то сегодня ИИ справился с почти 90% работы. Человеческое участие сводилось к минимальным правкам: коррекции фактов и финальному редактированию материалов.

Нейросеть взяла на себя все ключевые этапы работы: формирование плана выпуска; написание статей; создание заголовков и подзаголовков; генерация иллюстраций и оформление материалов.

Единственным исключением стали официальные документы, которые все же писали люди. Журналисты лишь задавали вопросы чат-ботам, а ИИ генерировал ответы и самостоятельно заполнял всю остальную информацию.

"Это не разовая шутка, а начало новой традиции", - заявили в редакции. В каждом новом выпуске газеты, который выходит по четвергам, теперь будет полоса, созданная исключительно с помощью искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщали, что первая в мире ИИ газета вышла в Италии.