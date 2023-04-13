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В России вынесли приговор "казанскому стрелку"
Подросток, расстрелявший школьников в городе Казани, получил пожизненный срок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Следственный комитет РФ.
"Доказательства, собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора Ильназу Галявиеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 223.1, частью 1 статьи 222.1, частью 2 статьи 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества)", - говорится в сообщении.
Установлено, что Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся МБОУ "Гимназия № 175" в городе Казани. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние.
"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся", - сообщили в СК России.
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