В России "упал" Интернет - СМИ

Вечером 30 января стали недоступны сайты с доменными именами в зоне RU, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, не открываются сайты новостных агентств с доменными именами в зоне RU, популярные интернет-ресурсы для онлайн-торговли - OZON, Wildberries.

По информации apostrophe.ua, фиксируется инцидент в работе DNS в зоне *.RU. Отмечается, что причиной проблемы являются глобальные неполадки в ru-зоне доменных имён, что может затрагивать работу всех сервисов, обращение к которым осуществляется с помощью доменов в зоне *.RU".

Агентство ТАСС в своём Telegram-канале сообщило: по данным координационного центра доменов, сбой в доменной зоне .RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

"Специалисты техцентра "Интернет "и МСК-IX работают над устранением проблемы, связанной со сбоем в зоне .RU", - говорится в публикации.

Сообщается, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время.