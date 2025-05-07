С 6 мая в ряде регионов России массово отменяются и задерживаются авиарейсы из-за угрозы атак беспилотников. По данным Ассоциации туроператоров России, сбой в расписании затронул не менее 60 тысяч челове, передаёт BaigeNews.kz.

Сначала были временно закрыты три московских аэропорта — Внуково, Жуковский и Домодедово. Позже к ним присоединилось Шереметьево. Ночные ограничения 7 мая распространились также на аэропорты Сочи, Казани, Кирова, Нижнекамска и других городов. В течение дня ограничения сохранялись, что привело к отмене более 350 рейсов.

Как сообщает DW, некоторые авиакомпании, в том числе flydubai, Turkish Airlines, Pegasus и AJet, также были вынуждены изменить свои маршруты. В Пулково образовалась очередь из десятков самолетов: из-за перегрузки и нехватки трапов время ожидания на земле достигало двух часов. Пассажиры жаловались на отсутствие воды и питания во время ожидания.

"Аэрофлот" отменил 106 рейсов, "Уральские авиалинии" — 18. Частично отменены рейсы компаний "Победа" и S7. В аэропортах наблюдается скопление пассажиров, которые ждут вылетов или стоят в очередях на обмен билетов. В Домодедово некоторые люди были вынуждены развернуть палатки прямо в зале ожидания.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки были сбиты более 500 беспилотников, а также несколько ракет и авиабомб. В связи с угрозой новых атак авиационные ограничения могут сохраняться.

Ассоциация туроператоров предупреждает, что последствия перебоев будут ощущаться и после снятия ограничений. Нарушения расписания вызвали цепную реакцию: вернуть все рейсы на прежние маршруты быстро не получится.

Меры безопасности усиливаются на фоне подготовки к Параду Победы 9 мая в Москве. Власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.