open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • В России обнародовали список освобождённых от частичной мобилизации специальностей в IT и связи
pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 07:51
928
Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В России обнародовали список освобождённых от частичной мобилизации специальностей в IT и связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список специальностей в отрасли IT и связи, освобождённых от мобилизации, передаёт BaigeNews.kz. 

Со списком можно ознакомиться по данной ссылке. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. 

"В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. Между ними в приложении 2 к приказу Минцифры установлено соответствие. При заполнении заявлении на госуслугах надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении", - отмечается в сообщении Минцифры.

Указывается, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

Все критерии для непривлечения к мобилизации указаны здесь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#мобилизация #Россия
Журналист
Сегодня, 07:51
928
Поделитесь:
Наверх