В России обнародовали список освобождённых от частичной мобилизации специальностей в IT и связи

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список специальностей в отрасли IT и связи, освобождённых от мобилизации, передаёт BaigeNews.kz.

Со списком можно ознакомиться по данной ссылке. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости.

"В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. Между ними в приложении 2 к приказу Минцифры установлено соответствие. При заполнении заявлении на госуслугах надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении", - отмечается в сообщении Минцифры.

Указывается, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

Все критерии для непривлечения к мобилизации указаны здесь.