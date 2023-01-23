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"В России нет таких степей". История одного релоканта
Алексей Маркин приехал в Алматы осенью 2022 года. В отличие от своих попутчиков, которые после отправились в другие страны, мужчина решил остаться в Казахстане и открыть здесь арт-студию для детей. В материале BaigeNews.kz история Алексея Маркина и мнение экономистов о том, как влияет на республику приезд россиян.
"В России нет таких степей"
"Для меня Казахстан не совсем далёкая страна. Я здесь рос лет до 10. В Атырау. А потом уехали в Россию. Спустя 25 лет я вернулся. Здесь мне болееменее спокойно.
Когда мы ехали сюда группой, это была стихийная группа, многие так кучковались, у ребят были какие-то сомнения, страхи, всё-таки страна другая, а мне было нормально. Может быть это как-то помогло. Все, с кем я приехал, уехали, кто в Мексику, кто в Грузию, один человек даже вернулся в Россию. Я остался, ведь это моя родина.
Я всё время переживал в России, всё казалось чужим. Там даже степи нет. Всё другое. Мы уезжали с родителями в 90-х, это был развал Советского союза. Это уже вопрос к моим родителям, почему они так решили. Я в принципе в любой стране мира мог бы жить. Но здесь мне интересно какую-то пользу принести", - рассказал Алексей Маркин.
По образованию он преподаватель по скульптуре. В Казахстане найти работу по найму в этой сфере не удалось. Поэтому Алексей Маркин решил открыть тут свою арт-студию для детей.
"Мне бы хотелось сделать студию для детей, которая будет нести европейский взгляд, итальянскую культуру, классическую живопись, скульптуру, рисунок. Сейчас я этим занимаюсь. Будет и живопись, и скульптура, и музыка", - сказал Алексей Маркин.
Он отметил, что открыть ТОО в Казахстане намного дешевле, чем похожее предприятие в России.
"Здесь плюс в том, что всё дёшево. Когда сюда приехал, всё было невероятно дёшево. А потом стало просто дёшево, если сравнивать с курсом доллара. В России необходимо при организации ООО заплатить энную сумму, здесь она будет почти в пять раз меньше. Конечно, это выгоднее. Неудобно, что я не резидент, большие налоги. Так я может быть, ИП-шку бы открыл", - рассуждает Маркин.
"К нам пришёл капитал и креативный класс"
Экономист Арман Байганов среди явных плюсов выделил то, что в Казахстан с приездом россиян пришёл и капитал.
"Начали открывать бизнес. В Астане большинство бизнес-центров пустовали, а теперь их заняли в основном россияне. Многие компании стали здесь регистрироваться, чтобы выйти на международный рынок. То есть не просто люди пришли, а пришёл капитал. Также опыт российский, в части IT у них более сильная база", - сказал он.
Другой экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что в Казахстан приехал хороший человеческий капитал с деньгами, который уже образован и вырос. И желательно его не упустить.
"К нам ринулся и креативный класс. В принципе это может дать хороший импульс для креативной экономики. Но нужно понимать, что креативный класс достаточно мобильный. Как приехал, так уедет. А вот релокация производства – это уже интересно. Поскольку это не такой мобильный бизнес. Их бы я постарался оставить. Конечно, это не вопрос льгот и преференций. Людям просто надо дать возможность развернуться и объяснить, как работать в Казахстане в рамках законов и налогов. Здесь можно и без преференций обойтись, поскольку у нас налоговый режим всё-таки мягче, чем в России", - считает Эльдар Шамсутдинов.
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