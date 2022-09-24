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  • В России контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
pixabay.com/ иллюстративное фото Вчера, 23:21
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В России контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в ряд законов, касающихся иностранцев, служащих по контракту в войсках РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Так, упрощается получение российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года. Они вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ без соблюдения установленных законом условий и без представления вида на жительство. Законодательно сокращён с пяти лет до одного года срок контракта о прохождении военной службы, заключаемого с иностранцем. 

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил лишать российского гражданства за отказ от воинской обязанности. Причём ввести эту норму предлагается в отношении выходцев из стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые имеют российское гражданство менее 10 лет.

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#гражданство #Россия #закон
Журналист
Вчера, 23:21
222
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