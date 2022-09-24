В России контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в ряд законов, касающихся иностранцев, служащих по контракту в войсках РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Так, упрощается получение российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года. Они вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ без соблюдения установленных законом условий и без представления вида на жительство. Законодательно сокращён с пяти лет до одного года срок контракта о прохождении военной службы, заключаемого с иностранцем.