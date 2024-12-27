В Росавиации сделали громкое заявление об авиакатастрофе в Актау
Представитель ведомства заявил, что украинские беспилотники в то время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал заявление в связи с крушением самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"Российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Необходимо тщательно выверить все обстоятельства случившегося", - сказал он.
Ядров отметил, что обстановка 25 декабря в районе аэропорта Грозного была весьма сложной.
"Украинские боевые беспилотники в то время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозного вводился режим "ковёр", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был болотный туман. Были две попытки посадить самолёт в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в Актау. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы", - отметил спикер.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца. Стало известно, что на борту взорвался кислородный баллон.
В авиакомпании назвали суммы компенсаций пострадавшим и заявили, что с 28 декабря приостановят полёты из Баку в несколько городов России.
Самое читаемое
- Новогодняя ёлка акима Жамбылской области прошла в Таразе
- Штрафы, налоги и новый МРП: какие изменения ждут казахстанцев в 2025 году
- Два казахстанских нефтяника погибли при крушении самолёта в Актау
- Самолёт упал под Актау: одной из неизвестных пострадавших установили гражданство
- Дело о секс-рабстве в Кызылорде: вынесен пятый приговор суда