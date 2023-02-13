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В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели судьи КС Сегодня, 13:16
149
Сегодня, 13:16
149

В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели судьи КС

В Казахстане утверждены правила выплаты единовременной денежной компенсации в случае увечья или гибели, а также для погребения судей КС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, расследование об обстоятельствах получения увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) судьи Конституционного Суда РК, исключающего для него возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, либо его гибели (смерти) проводится в соответствии с главой 20 Трудового кодекса РК.

Отметим, с момента принятия комиссией по расследованию несчастного случая заключения, подтверждающего получение увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или факт гибели (смерти) судьи Конституционного Суда РК в связи с исполнением служебных обязанностей, кадровая служба Аппарата Конституционного Суда в течение 7 календарных дней письменно извещает лиц, имеющих право на получение единовременной компенсации, о необходимости подачи заявления на выплату единовременной компенсации.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:16
149
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