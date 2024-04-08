В РК усилен контроль за качеством питьевой воды на фоне паводков

В министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что эпидемиологическая ситуация в паводковый период находится на особом контроле, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

По информации Минздрава, в Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.

Для профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. Так,с начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

"По результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности воды отсутствуют риски для возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний. Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Национального центра общественного здравоохранения", — отмечается в сообщении МЗ РК.

Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

Ранее в Минздраве РК сообщили, что рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, характерными для паводкового периода, не зарегистрирован.

В эвакуационных пунктах дежурят специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые контролируют водоснабжение, качество и безопасность питания, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в местах проживания населения.