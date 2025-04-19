Рим стал площадкой нового раунда закрытых переговоров между США и Ираном, посвящённых иранской ядерной программе. Об этом сообщают представители обеих сторон. Переговоры проходят при посредничестве Омана и при участии высокопоставленных дипломатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Переговоры начались в субботу в здании посольства Омана в столичном районе Камиллуччиа. Американский чиновник подтвердил факт встречи агентству Associated Press на условиях анонимности. Иранские государственные СМИ также сообщили, что делегации приступили к обсуждениям незадолго до полудня.

Переговоры ведутся при участии спецпосланника президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи. Посредником вновь выступает министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

Накануне встречи иранский министр провёл переговоры со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Глава МИД Италии выразил надежду на положительный исход обсуждений.

"Рим становится столицей мира и диалога. Я принял иранского министра иностранных дел и призвал его продолжать путь переговоров против ядерного оружия. Итальянское правительство надеется, что вместе мы найдём позитивное решение для Ближнего Востока", — написал Таяни в соцсети X.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане. По информации СМИ, Тегеран предложил вернуться к параметрам обогащения урана, установленным Венским соглашением 2015 года, в обмен на смягчение санкций. Вашингтон, в свою очередь, не потребовал от Ирана полного отказа от обогащения, но настаивает на недопустимости использования имеющихся запасов для создания оружия.

Факт возобновления диалога считается важным шагом, учитывая многолетнюю напряжённость в отношениях между двумя странами. Напомним, в 2018 году администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки, что привело к новому витку санкций и политического давления на Тегеран. С тех пор попытки восстановить соглашение продолжаются, но пока не принесли ощутимых результатов.