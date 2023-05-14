В Риге болельщики развернули огромный флаг Казахстана

На чемпионате мира в Риге болельщики сборной Казахстана развернули огромный флаг страны площадью в 800 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на shaiba.kz.

"Казахстан - одна из самых больших стран мира. И не просто большая, а очень богатая культурно. Мы мультикультурная страна, и мы хотим показать это миру. Мы развернули самый большой флаг Казахстана, который существует, чтобы поддержать нашу национальную сборную и фанатов", - рассказал организатор мероприятия Думан Кожахмет.