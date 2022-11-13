В Риддере с 14 ноября заработают школы и детсады

На ТЭЦ Риддера удалось устранить очередную аварию и температура в домах горожан нормализовалась, передаёт BaigeNews.kz

Ремонтные работы на ТЭЦ продолжаются. Глава ВКО Даниал Ахметов 11 ноября сообщил, что на котле высокого давления №6 устранили неисправность, котёл прошел гидравлические испытания и подключен к теплосистеме города. Аким Риддера Дмитрий Горьковой рассказал, что пока на улице ещё не очень холодно, котел №6 работает не на полную мощность, а на 60 процентов, пока ему не дают большую нагрузку. Увеличивают давление постепенно, чтобы вновь не произошла нештатная ситуация.

"Котёл №3 стоит в резерве, готовый к запуску. В случае понижения температуры наружного воздуха, его будут вводить в работу. По котлу №4 активно ведутся ремонтные работы. Ситуация постепенно стабилизируется", — добавил глава города.

По его словам, в зданиях школ и детских садов за выходные температура воздуха должна подняться. В домах горожан тепло и есть горячая вода. Так как удалось наладить работу ТЭЦ, принято решение, что с 14 ноября дети могут пойти в детсады и школы.

"Режим ЧС пока сохраняется до полной ликвидации последствий аварий на "Риддер ТЭЦ", — пояснил Дмитрий Горьковой.