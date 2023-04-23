В Риддере девочка залезла на восьмиметровое дерево и не смогла слезть

Фото: ДЧС ВКО

Одиннадцатилетней жительнице Риддера, застрявшей на высоком дереве, пришли на помощь спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В службу "112" позвонила мама девочки и попросила помощи. Как оказалось, ее дочь играла на улице, забралась высоко на дерево и не смогла слезть обратно. Девочка сильно испугалась и плакала.

"Спасатели ПЧ-14, прибыв на место, установили трёхколенную лестницу, забрались по ней на высоту около восьми метров и, взяв на руки ребёнка, благополучно спустили на землю", — сообщили в ДЧС региона.

Спасатели ВКО попросили родителей не оставлять детей без присмотра.