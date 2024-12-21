В результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебург погибли по меньшей мере 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Ранее сообщалось, что до 80 человек получили ранения. После нападения на месте дежурят врачи скорой помощи. Они оказывают помощь раненым, лежащими на земле перед рыночными прилавками.

Рождественская ярмарка была закрыта после атаки, а также остановлено трамвайное движение. Канцлер Германии Олаф Шольц написал в публикации на платформе Х:

"Сообщения из Магдебурга заставляют предполагать худшее. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы стоим на их стороне и на стороне жительниц и жителей Магдебурга. Моя благодарность посвящена самоотверженным спасательным службам в эти тревожные часы".

Как заявил представитель полиции Магдебурга, до сих пор неясно, действовал ли преступник самостоятельно. Он проехал "минимум 400 метров по рождественской ярмарке", заявили в полиции.

Напомним, автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. Трагедия произошла в годовщину теракта в Берлине. 19 декабря 2016 года на рождественском базаре на Брайтшайдплац грузовик въехал на заполненную людьми площадь. В результате погибло 11 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести.