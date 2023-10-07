В результате атак Израиля по сектору Газа убит 161 палестинец

По меньшей мере 161 палестинец погиб в результате атак израильских сил по палестинскому сектору Газа. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"При израильских атаках на сектор Газа убит 161 человек", — указывается в сообщении представителя Минздрава, которое приводит телеканал Al-Hadath. Отмечается, что ранения получили более тысячи палестинцев.

Как заявили представители палестинского движения ХАМАС, некоторое время назад группы палестинских боевиков выпустили по территории Израилю пять тысяч ракет. По данным телеканала Al-Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. В настоящее время, по сведениям Al-Hadath, столкновения израильских военных с вооруженными группами палестинцев продолжаются в четырёх районах, находящихся на территории Израиля близ границы с Газой.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Потоп Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама — мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.

В Израиле на данный момент объявлен режим ЧП по всей стране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции.

Из-за обострения палестино-израильского конфликта авиакомпания Air Astana сообщила о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления.