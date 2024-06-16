В резульате взрыва баллона в Уральске пострадали 10 человек

В МЧС уточнили подробности о ЧП на месте для убоя скота в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

"По уточненной информации, из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них два подростка. После осмотра медиков два человека отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, инцидент случился на одном из местных рынков Уральска.