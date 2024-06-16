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В резульате взрыва баллона в Уральске пострадали 10 человек

Сегодня, 13:20
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: Минздрав РК

В МЧС уточнили подробности о ЧП на месте для убоя скота в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

"По уточненной информации, из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них два подростка. После осмотра медиков два человека отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, инцидент случился на одном из местных рынков Уральска.

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