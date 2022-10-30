В рейтинге транспортной инфраструктуры Казахстан занимает лишь 73-е место из 141

Фото: pixabay.com

Исследователи при Институте Азиатского банка развития изучили влияние транспортной инфраструктуры на торговлю в трёх странах Центральной Азии. Оказалось, что улучшение качества транспортной инфраструктуры в целом на 1% в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане увеличит экспорт на 9,15%, а импорт - на 5,12%. Что касается железных дорог и воздушного транспорта, их оптимизация увеличит экспорт и импорт на 5,16% и 7,83% соответственно, сообщают аналитики finprom.kz.

Лучшими показателями в регионе с точки зрения качества инфраструктуры обладает Казахстан. В случае с РК улучшение качества всей транспортной инфраструктуры, а также отдельно автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта на 1% приведёт к увеличению экспорта на 8,85%, 3,69%, 10,25% и 27,59% соответственно, в то время как импорт увеличится на 2,66%, 2,39%, 3,16% и 10,59% соответственно.

Кроме того, позитивно скажется на экономике улучшение доступа людей к своим рабочим местам за счёт развития дорожной сети. Так, повышение доступа на 1% может привести к увеличению количества компаний и рабочих мест на 0,3%–0,4%.

Казахстан позиционирует себя как мост между Азией и Европой, и это создаёт огромный потенциал для участия в мировой торговле. Но, похоже, горизонтальные связи - это не про Казахстан.

Несмотря на незначительные улучшения показателей за последнее десятилетие, индекс глобальной конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), показывает, что транспортно-логистической сфере Центральной Азии до высоких оценок далеко. Среди 141 страны рейтинга по уровню транспортной инфраструктуры Казахстан в 2019 году оказался лишь на 73-м месте, Таджикистан — на 111-м, Кыргызстан — на 129-м.

К слову, по странам СНГ лучшие показатели среди тех государств, которые попали в рейтинг, у Азербайджана (31-е место) и России (49-е место). В целом же по миру первое место занял Сингапур, последнее, 141-е — Йемен.

Более того, индекс конкурентоспособности позволяет изучить не только транспортную инфраструктуру в целом, но и отдельно оценить качество самих дорог. В этой подкатегории Казахстан показал ещё более слабый результат и занял лишь 115-е место.